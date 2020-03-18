شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليابانية ترفض تأجيل أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شددت الحكومة اليابانية، على اعتزامها إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 فى موعدها المحدد سلفا و«وبشكل كامل».

جاء هذا على لسان رئيس الوزراء شينزو آبى، فى تصريحاته بشأن المحادثة التى أجراها الليلة الماضية مع زعماء قمة مجموعة الدول السبع.

وشدد على هذا الموقف الوزير المتحدث باسم الحكومة، يوشيهيدى سوجا، خلال مؤتمر صحفى. وقال آبى فى تصريحات للصحفيين إنه حصل على موافقة من باقى زعماء (جي7) على إقامة المنافسات الأولمبية «بشكل كامل»، مؤكدا أن ذلك سيساعد العالم على «تجاوز» تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولم يوضح ما الذى تعنيه عبارة «بشكل كامل»، ولكن هذا التعليق يأتى عقب تصريحات للرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس الماضى قال فيه إن دورة طوكيو 2020 الأولمبية قد تقام «بملاعب خالية» ومن ثم اقترح تأجيلها لمدة عام.

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إلا أن آبى أوضح أنه خلال المحادثات التى عقدت الليلة الماضية لم يتم الحديث حول تأجيل الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها فى الـ24 من يوليو.

وأظهر استطلاع للرأى نشرته وكالة (كيودو) اليابانية، أن 69.9% من اليابانيين يعتقدون أن دورة الألعاب طوكيو 2020 لا يمكن أن تقام فى موعدها. وتبقى اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمو دورة طوكيو 2020 على الموعد المحدد مبدئيا، إلا أنها فى انتظار التوصيات التى ستصدرها منظمة الصحة العالمية.

فى نفس السياق، أعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، فرض بعض القيود على وجود الجماهير فى مسيرة الشعلة الأولمبية وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقرر المنظمون إلغاء بعض الأحداث المصاحبة لمسيرة الشعلة الأولمبية حيث ستنطلق هذا الشهر فى فوكوشيما دون حضور جماهير إلى جانب مطالبة الناس بمتابعة تلك المسيرة عبر بث مباشر على الإنترنت. وكانت قد قالت اللجنة الأولمبية الدولية، إنها قررت تعليق بطولات مؤهلة لمسابقة الملاكمة فى ألعاب طوكيو 2020 عن قارة أوروبا والأمريكتين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا. وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية فى لندن التى بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية. وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى فى وقت لاحق.