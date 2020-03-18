شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة السابق: محمد صلاح يتبرع بـ20 مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، الأربعاء، تبرع محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 20 مليون جنيه، لمواجهة فيروس كورونا.

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وكتب الوزير السابق، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: «تبرع الكابتن محمد صلاح بمبلغ 20 مليون جنيه للتصدي لوباء «كورونا» هو تصرف من مصرى أصيل أصبح أحد أعظم رموز الرياضة المصرية على مر تاريخها».

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

كما وجه الرئيس الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.