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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارنولد يتفوق على صلاح في تحدي خاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
نجح الدولي الانكليزي ترينت الكسندر أرنولد ظهير ليفربول، في التفوق على زميله محمد صلاح في سباق خاص داخل جدران قلعة الريدز.
وبحسب الموقع الرسمي لليفر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن أرنولد فاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق خلال شهر شباط الماضي.
وتنافس أرنولد على الجائزة مع كل من صلاح وجوردان هندرسون، إلا أنه حسم المنافسة في النهاية.
يذكر أن الدوري الإنكليزي الممتاز معلق حاليًا حتى 3 نيسان المقبل، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 82 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.
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