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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيكيه يشترط على برشلونة للبقاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020
كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، ان جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الاسباني قد وجه تهديداً لادارة الفريق بالرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل في حال لم تنجح الادارة في تدعيم صفوف الفريق بأفضل طريقة ممكنة.
وأوضحت الصحيفة، أن صاحب الـ33 عامًا يرى أن البارشا لا يملك الجودة الكافية في خطوطه خاصة الدفاع، الذي تأثر بسبب الإصابات العديدة للفرنسي صامويل أومتيتي وتذبذب مستوى مواطنه كليمونت لينغليت.
وأكدت الصحيفة، أن مستقبل بيكيه يمكن أن يعتمد على جودة التعاقدات التي سيُبرمها الفريق بقيادة السكرتير الفني إريك أبيدال.
يذكر أن بيكيه لعب 33 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم في جميع المسابقات وسجل خلالهم هدفًا واحدًا.
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