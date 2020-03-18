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بيكيه يشترط على برشلونة للبقاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

 

كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية، ان جيرارد ​بيكيه​ مدافع ​برشلونة​ الاسباني قد وجه تهديداً لادارة الفريق بالرحيل في ​الميركاتو الصيفي​ المقبل في حال لم تنجح الادارة في تدعيم صفوف الفريق بأفضل طريقة ممكنة.

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وأوضحت الصحيفة، أن صاحب الـ33 عامًا يرى أن البارشا لا يملك الجودة الكافية في خطوطه خاصة الدفاع، الذي تأثر بسبب الإصابات العديدة للفرنسي صامويل أومتيتي وتذبذب مستوى مواطنه كليمونت لينغليت.

وأكدت الصحيفة، أن مستقبل بيكيه يمكن أن يعتمد على جودة التعاقدات التي سيُبرمها الفريق بقيادة السكرتير الفني إريك أبيدال.

يذكر أن بيكيه لعب 33 مباراة مع برشلونة منذ انطلاق الموسم في جميع المسابقات وسجل خلالهم هدفًا واحدًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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