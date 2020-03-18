لويز: شعرت بالألم عندما رحلت عن تشيلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

تحدث اللاعب دافيد لويز عن الألم العاطفي الذي شعر به عند مغادرة ​تشيلسي​ إلى أرسنال الصيف الماضي.

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وقال لويز: "يمكنني أن أكون صريحًا معك، الأيام الثلاثة الأولى أو الأسبوع الأول لم يكن من السهل فهم جميع المشاعر أو ما كنت أشعر به، لأن الجميع يعرف تاريخي مع تشيلسي. كان لدي علاقات مع الجميع في النادي".

وتابع: "كان هذا النوع من الأشياء صعبًا للغاية بالنسبة لي عندما رجلت، لأنني شخص يرى القلب على أنه أهم شيء. ولكن بعد ذلك، بطريقة مهنية، كنت أقول لنفسي: إنها لحظة جديدة بالنسبة لك".