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لاعبو الاتحاد يستنجدون بالمجمعات السكنية

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لاعبو الاتحاد يستنجدون بالمجمعات السكنية
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- بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

استثمر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جزءا من أوقاتهم في أداء تدريبات لياقية اعتيادية للمحافظة على لياقتهم البدنية وتقوية العضلات، وذلك من خلال تأديتها في منازلهم أو المجمعات السكنية التي يقطنها لاعبون من خارج محافظة جدة.

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وتقدم المستفيدين في النادي من توقف التدريبات الجماعية في مقر النادي المحترفون الأجانب الذين تقدموا بخطوات على زملائهم المحليين من خلال تنشيط تدريباتهم اليومية في مجمعات سكنية بجدة تحتوي على صالات رياضية وملاعب كرة قدم.

وكانت وزارة عممت على جميع الأندية بعدم تأدية أي نشاط رياضي داخل المنشآت الحكومية والخاصة، تماشيا مع توجهات مختلف الوزارات التي تحث على وقف التجمعات لتفادي تفشي فيروس كورونا.

كما تدرس وزارة الرياضة مع نظيراتها من الوزارات المعنية كافة التطورات لبحث مستقبل المسابقات والأنشطة ومدى جدوى استئنافها خلال الأسابيع المقبلة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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