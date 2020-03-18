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لاعبو الاتحاد يستنجدون بالمجمعات السكنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

استثمر عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جزءا من أوقاتهم في أداء تدريبات لياقية اعتيادية للمحافظة على لياقتهم البدنية وتقوية العضلات، وذلك من خلال تأديتها في منازلهم أو المجمعات السكنية التي يقطنها لاعبون من خارج محافظة جدة.

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وتقدم المستفيدين في النادي من توقف التدريبات الجماعية في مقر النادي المحترفون الأجانب الذين تقدموا بخطوات على زملائهم المحليين من خلال تنشيط تدريباتهم اليومية في مجمعات سكنية بجدة تحتوي على صالات رياضية وملاعب كرة قدم.

وكانت وزارة الرياضة عممت على جميع الأندية بعدم تأدية أي نشاط رياضي داخل المنشآت الحكومية والخاصة، تماشيا مع توجهات مختلف الوزارات التي تحث على وقف التجمعات لتفادي تفشي فيروس كورونا.

كما تدرس وزارة الرياضة مع نظيراتها من الوزارات المعنية كافة التطورات لبحث مستقبل المسابقات والأنشطة الرياضية ومدى جدوى استئنافها خلال الأسابيع المقبلة.