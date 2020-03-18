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عضوة بالأولمبية الدولية: التمسك بأولمبياد طوكيو تبلد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لوزان انتقدت البطلة الأولمبية الكندية السابقة هايلي فيكنهايسر (41 عاما) اللجنة الأولمبية الدولية على تمسكها بإقامة دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) في موعدها المحدد صيف هذا العام رغم الارتباك الذي أحدثه تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وأصبحت فيكنهايسر أول أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية توجيها لهذه الانتقادات، حيث كتبت في تويتر «الأزمة أكبر من دورة الألعاب الأولمبية، وإصرار اللجنة الأولمبية الدولية على إقامة الدورة الأولمبية في موعدها تبلد وعدم مسؤولية».



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