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استكمال الدوري بين ناري تحمل الضغط أو الإلغاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري الدمام

بعد قرار وزارة الرياضة أخيرا بتعليق تدريبات الفرق، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس ‫كورونا‬ الجديد، بات الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام خيار وحيد لتلافي إلغاء موسمه حال استئنافه من جديد، وهو ضغط المباريات لتعويض فترة التوقف.

وعلى مستوى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تبقت 64 مباراة (8 جولات بواقع 8 مباريات في كل جولة)، إضافة إلى 3 مباريات بكأس الملك، حيث يلتقي بنصف النهائي، الهلال وأبها والأهلي مع النصر، فيما يلتقي الفائزان في النهائي.

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ووفقا لمصدر باتحاد كرة القدم، فإنه بالإمكان تلافي فترة الإيقاف من خلال ضغط المباريات لإنهاء الموسم في فترة مقاربة لموعده المحدد مسبقا (منتصف مايو المقبل)، وقال المصدر إن الحديث عن إلغاء الموسم لا يزال مبكرا، موضحا أن هناك حلولا عدة لتلافي فترة التوقف القسرية في ظل إعلان تأجيل دوري أبطال آسيا، وتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022 لشهري مارس ويونيو.

يأتي ذلك رغم أن المادة 56 من نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم تجيز له إلغاء الدوري، حيث تنص على أنه «يحق للاتحاد عدم إقامة أي مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة» فإن قرار إلغاء الدوري ربما يكون خيارا متاحا لاتحاد الكرة إذا ما استمرت فترة تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول.

سلبيات إلغاء الدوري

مردود سلبي على الأندية

إدخال الأندية في التزامات مالية كبيرة

أعباء جديدة على وزارة الرياضة لتسوية مستحقات المدربين واللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين على الأندية

إجبار الأندية على استمرار عقود الرعاية حتى وإن لم تكن مجزية

سيناريوهات استكمال الدوري

إعادة جدولة المباريات

ضغط الفرق، بحيث تلعب مباراتين بفاصل زمني لا يتجاوز 3 أيام

منح المكان أولوية في تحديد المباريات، بحيث تتواجه الفرق القريبة جغرافيا أولا قبل المغادرة إلى مدن أبعد مسافة

زيادة عدد الحكام وبالتالي ضرورة عودة الحكم المحلي

زيادة عدد الموظفين والعاملين في مختلف الملاعب لمواكبة ضغط المباريات