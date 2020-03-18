استكمال الدوري بين ناري تحمل الضغط أو الإلغاء

شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري الدمام
بعد قرار وزارة الرياضة أخيرا بتعليق تدريبات الفرق، وذلك تقيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، بات الاتحاد السعودي لكرة القدم أمام خيار وحيد لتلافي إلغاء موسمه حال استئنافه من جديد، وهو ضغط المباريات لتعويض فترة التوقف.
وعلى مستوى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تبقت 64 مباراة (8 جولات بواقع 8 مباريات في كل جولة)، إضافة إلى 3 مباريات بكأس الملك، حيث يلتقي بنصف النهائي، الهلال وأبها والأهلي مع النصر، فيما يلتقي الفائزان في النهائي.
ووفقا لمصدر باتحاد كرة القدم، فإنه بالإمكان تلافي فترة الإيقاف من خلال ضغط المباريات لإنهاء الموسم في فترة مقاربة لموعده المحدد مسبقا (منتصف مايو المقبل)، وقال المصدر إن الحديث عن إلغاء الموسم لا يزال مبكرا، موضحا أن هناك حلولا عدة لتلافي فترة التوقف القسرية في ظل إعلان تأجيل دوري أبطال آسيا، وتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2022 لشهري مارس ويونيو.
يأتي ذلك رغم أن المادة 56 من نظام الاتحاد السعودي لكرة القدم تجيز له إلغاء الدوري، حيث تنص على أنه «يحق للاتحاد عدم إقامة أي مسابقة أو بطولة معتمدة في هذه اللائحة لأسباب يراها ضرورية ومتفقة مع المصلحة العامة» فإن قرار إلغاء الدوري ربما يكون خيارا متاحا لاتحاد الكرة إذا ما استمرت فترة تعليق النشاط الرياضي لفترة أطول.
سلبيات إلغاء الدوري
- مردود سلبي على الأندية
- إدخال الأندية في التزامات مالية كبيرة
- أعباء جديدة على وزارة الرياضة لتسوية مستحقات المدربين واللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين على الأندية
- إجبار الأندية على استمرار عقود الرعاية حتى وإن لم تكن مجزية
سيناريوهات استكمال الدوري
- إعادة جدولة المباريات
- ضغط الفرق، بحيث تلعب مباراتين بفاصل زمني لا يتجاوز 3 أيام
- منح المكان أولوية في تحديد المباريات، بحيث تتواجه الفرق القريبة جغرافيا أولا قبل المغادرة إلى مدن أبعد مسافة
- زيادة عدد الحكام وبالتالي ضرورة عودة الحكم المحلي
- زيادة عدد الموظفين والعاملين في مختلف الملاعب لمواكبة ضغط المباريات
- تثبيت مراكز الفرق غير المهددة بالهبوط
- إلغاء الدوري والاكتفاء بنتائج الموسم الماضي
- رفض الأندية خوض الدوري تحت الضغط بحجة توقف التدريبات
- إلغاء الدوري واحتساب النتائج وفقا لآخر جولة قبل تعليق النشاط الرياضي
- ابتكار بطولة لتحديد الهابطين والصاعدين
- تثبيت مشاركة الهلال والنصر والتعاون والأهلي بدوري أبطل آسيا
- تثبيت مشاركة الهلال بمونديال الأندية بصفته بطلا لآسيا
كانت هذه تفاصيل خبر استكمال الدوري بين ناري تحمل الضغط أو الإلغاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.