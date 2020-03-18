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لجنة التخطيط بالأهلى تجتمع مع الكباتن الأربعة لحسم ملف التجديد

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو عقد اجتماع مع رباعي الأهلي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحسم موقفهم.

 

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يأتي اجتماع اللجنة الذي سوف يجري في حضور كلاً من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات للتأكيد علي التقدير الكامل لما قدمه هذا الرباعي للأهلي علي مدار سنوات طويلة، وكان عاشور وإكرامي وفتحي ووليد نموذجاً للعطاء والإخلاص فضلاً عن سلوكهم المميز الذي يشهد به الجميع داخل وخارج الملعب.

 

تبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها غدًا مع كلٍ من أحمد فتحي ثم وليد سليمان ، ويكون الاجتماع الثاني للجنة بعد غدٍ مع شريف إكرامي وحسام عاشور.

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