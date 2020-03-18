شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: من فضلك أيها الرجل المصرى الجميل لازم نغير عاداتنا مافيش بوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال مرتضى منصور في فيديو تم بثه على موقع الزمالك الرسمي: "من فضلك أيها المصري الجميل العظيم بلاش بوس وأحضان لازم نغير عادتنا".

وحذر مرتضى منصور من جشع التجار وزيادة أسعار بعض السلع وغيرها من الأمور التي تسيطر على الحياة حالياً مشدداً على أن الجميع عليه الرفق بالمواطن.

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تابع مرتضى منصور: هناك شائعات سخيفة بشأن أعداد المصابين بمرضي كورونا وقال ان الاستخفاف بعقول المصريين والسخافات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خطيرة للغاية خاصة وأن المرض طال الغني والفقير.

وقال ان ما يحدث عقاب من الله بسبب ما توصل اليه البشر من الابتعاد عنه مشدداً على ان ما يحدث يدعونا الى الاقتراب من الله.