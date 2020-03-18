15 إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس

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أعلن نادي ألافيس الاسباني لكرة القدم الأربعاء إصابة 15 شخصا في صفوفه بفيروس كورونا المستجد، بينهم ثلاثة لاعبين من الفريق الأول.

وأوضح النادي في بيان أن سبعة أعضاء من الجهاز الفني أتت نتائج فحوصهم إيجابية، إضافة الى خمسة موظفين آخرين.

وأشار ألافيس في بيان الى انه "اتخذ قرار إجراء الفحوص وفقا لسياسة المسؤولية تجاه الأشخاص الذين هم جزء من عائلتنا، وقد أظهرت النتائج أنها كانت الطريقة الأفضل لرصد الحالات بشكل عاجل واتخاذ التدابير الوقائية للحد من حالات العدوى قدر الإمكان".

وتابع "الأشخاص المصابون لا يعانون من أي عوارض وهم بصحة جيدة".

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وخاض ألافيس صاحب المركز الرابع عشر في ترتيب الليغا، في السادس من آذار/مارس مباراة على أرضه ضد فالنسيا الذي أكد ان ما يقارب ثلث عدد أفراده من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني ومسؤولين وموظفين، ثبتت إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".

وتعد اسبانيا ثاني أكثر البلدان تأثرا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا بعد ايطاليا، إذ أشارت الأرقام الصادرة الأربعاء الى إصابة ما يقارب 14 ألف شخص في البلاد ووفاة أكثر من 600.

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