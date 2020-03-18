فيروس كورونا: المواعيد المتبقية لهذا الموسم في أوروبا

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مهّد تأجيل كأس أوروبا لكرة القدم الى العام 2021 الطريق أمام استكمال البطولات الوطنية ومسابقات الكأس، إضافة الى المسابقتين القاريتين دوري الأبطال و"يوروبا ليغ"، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويأمل الاتحاد القاري (ويفا) في إنهاء كل المنافسات المعلقة حاليا، بحلول 30 حزيران/يونيو، في حال التمكن من معاودة النشاط الكروي في فترة زمنية قريبة. لكن روزنامة ما تبقى من الموسم تبقى مزدحمة بشكل كبير، لاسيما في ظل الاضطرار لإعادة جدولة العديد من المواعيد المقررة.

في ما يأتي عرض لأبرز المواعيد المتبقية من موسم 2019-2020:

- دوري أبطال أوروبا -

6 مواعيد متبقية (في حال الإبقاء على الصيغة الحالية):

- موعد لأربع مباريات متبقية في إياب ثمن النهائي (ريال مدريد الاسباني-مانشستر سيتي الانكليزي، يوفنتوس الايطالي-ليون الفرنسي، برشلونة الاسباني–نابولي الايطالي، بايرن ميونيخ الالماني-تشلسي الانكليزي).

- موعدان لذهاب وإياب الدور ربع النهائي

- موعدان لذهاب وإياب الدور نصف النهائي

- موعد للمباراة النهائية المقررة في اسطنبول (تركيا) في 30 أيار/مايو

- الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" -

7 مواعيد (في حال الابقاء على الصيغة الحالية):

- موعد لمباراتين في ذهاب الدور ثمن النهائي (إشبيلية الاسباني-روما الايطالي وإنتر ميلان الايطالي-خيتافي الاسباني)

- موعد لإياب الدور ثمن النهائي

- موعدان لذهاب واياب الدور ربع النهائي

- موعدان لذهاب واياب الدور نصف النهائي

- موعد للمباراة النهائية المقررة في غدانسك (بولندا) في 27 أيار/مايو

- إسبانيا -

12 موعدا:

- 11 موعدا لـ 11 مرحلة متبقية في الليغا

- نهائي كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو المقررة في 18 نيسان/أبريل (أرجئ الى وقت لاحق)

- إنكلترا -

13 موعدا:

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- 9 مواعيد للمراحل التسع المتبقية من الدوري الإنكليزي الممتاز

- موعدان لمباراتين مؤجلتين في الدوري الممتاز

- 3 مواعيد على الأقل في مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي: الدوران ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية (المقررة في 23 أيار/مايو)، ويمكن ان تضاف مباريات أخرى بحال انتهاء لقاءات بالتعادل.

- إيطاليا -

15 موعدا:

- 12 موعدا للمراحل المتبقية من "سيري أ"

- موعد للمباريات الأربع المؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين

- موعدان لمسابقة كأس إيطاليا: إياب الدور نصف النهائي والمباراة النهائية (مقررة في 20 أيار/مايو).

- ألمانيا -

14 موعدا:

- 9 مواعيد للمراحل التسع المتبقية من البوندسليغا

- موعد للمباراة المؤجلة بين اينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

- موعدان لمسابقة كأس ألمانيا: الدور نصف النهائي والمباراة النهائية (23 أيار/مايو).

- موعدان لملحق الهبوط والصعود بين الدرجتين الأولى والثانية.

- فرنسا -

15 موعدا:

- 10 مواعيد للمراحل العشر المتبقية من "ليغ 1"

- موعد لمباراة مؤجلة بين ستراسبورغ وباريس سان جرمان من المرحلة 28

- موعد لنهائي كأس الرابطة بين باريس سان جرمان وليون (كان مقررا في الرابع من نيسان/أبريل)

- موعد لنهائي كأس فرنسا بين باريس سان جرمان وسانت اتيان (مقرر في 25 نيسان/أبريل).

- موعدان لملحق الهبوط والصعود بين الدرجتين الأولى والثانية.

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