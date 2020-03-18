إيقاف منافسات كرة القدم في سلطنة عمان حتى سبتمبر

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اعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الأربعاء ايقاف كافة نشاطاته حتى أيلول/سبتمبر وإلغاء مسابقة كأس الاتحاد ودوريات المراحلة العمرية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الاتحاد في بيان بعد اجتماعه الطارئ الأربعاء "تعليق الموسم الحالي (كأس عمان والدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى) حتى شهر سبتمبر(أيلول) وإلغاء كأس الاتحاد للموسم الحالي ودوريات المراحل السنية".

ووضع الاتحاد العماني ذلك في إطار الحفاظ على سلامة اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والمشجعين، علما بأن هذه التوصية تأتي بعد قرار حكومي بوقف كل النشاطات الرياضية.

وتتبقى ثلاث مراحل على ختام الدوري العماني الذي أقيمت مرحلته الثالثة والعشرين في 14 آذار/مارس بشكل طبيعي وبحضور الجماهير، قبل ان تتخذ وزارة الشؤون الرياضية العمانية قرار وقف الأنشطة في اليوم عينه.

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أما مسابقة كأس عمان فبلغت مرحلة الدور نصف النهائي، وكان مقررا إقامة مباراتي الإياب منه أمس الثلاثاء.

وتسبب وباء "كوفيد-19" بوفاة نحو 7900 شخص حتى صباح الأربعاء، ودفع غالبية دول العالم لفرض قيود صارمة على حركة التنقل والسفر للحد من انتشاره. وفي الرياضة، علِّقت معظم المنافسات المقررة في الفترة الحالية وألغيت أخرى، وبدأ تأجيل أحداث كبيرة كانت مقررة هذا الصيف، مثل نهائيات كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا الأميركية الجنوبية لكرة القدم.

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