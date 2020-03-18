شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس يمد فترة التسجيل في الدوري حتى منتصف أبريل بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري للتنس برئاسة اسماعيل الشافعي، مد التسجيل في بطولة الدوري العام حتى منتصف أبريل المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا والذي أدى لتوقف النشاط الرياضي في مصر.

وقال اتحاد اتنس في بيانه: نظرا لاستمرار الحالة الاحترازية في البلاد فقد قرر الاتحاد المصرى للتنس بمد فترة التسجيل الخاصة بالدورى لعام ٢٠٢٠ لتكون كالتالى: ١- يوم ١٥ إبريل : لتأكيد الاشتراك فى المراحل. ٢- يوم ٣٠ إبريل: أخر موعد لتسجيل أسماء اللاعبين و المدربين والإداريين ٣- يوم ١ يونيه : قرعة الدورى الساعة ١١ صباحا بمقر الاتحاد .

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وكان الاتحاد المصرى للتنس، برئاسة إسماعيل الشافعى، قد أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه تجميد كافة الأنشطة المحلية، تماشياً مع قرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.

وجاء بيان الاتحاد كالتالي: بناءً على قرار السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والخاص بتعليق النشاط الرياضي بمصر لمدة أسبوعين وبناءً على البيان الصادر من السيد وزير الشباب والرياضة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع أي تجمعات حرصاً على سلامة المواطنين، وقرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعليق كافة الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية وكافة المباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين، اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وعليه قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس: ـ إيقاف استكمال الأسبوع الأول وإلغاء الأسبوع الثاني من المجمع الثالث ويتم إخطار الأندية المقام لديها هذه البطولات "الأهلي، الأمن المركزي، كوتشيوم المقاولون العرب، الزهور بالتجمع، السليمانية". ـ إلغاء بطولات 12 سنة بالأندية المقامة بتاريخ 16/4 ـ 19/4/2020 في أندية " الأمن المركزي، كوتشيوم المقاولون العرب، نيو جيزة، اس كلوب" وذلك لتدخلها لمدة أسبوع مع المجمع الرابع المؤجل. ـ بالنسبة لنقاط المجمع الثالث سوف يتم الرجوع إلى الاتحاد الدولي للتنس وبرنامج حساب نقاط البطولات في كيفية احتسابها من عدمه. ـ تأجيل إقامة المجمع الرابع ليبدأ 2 أبريل 2020 في حالة سماح الدولة باستئناف النشاط الرياضي ويتم إبلاغ الأندية المقام بها بطولات في هذا المجمع وهي "الصيد، السليمانية، سبورتنج، الأمن المركزي، الزهور، توفيقية، نيو جيزة، جرين ديزرت".