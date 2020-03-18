شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى أفشة ينضم لتحدى المنديل لمواجهة كورونا ويرشح الشحات والشناوى .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم النجم محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى "تحدى المنديل"، الذى بدأه عدد كبير من نجوم كرة القدم، لمواجهة حالة الملل التى يعانى منها الكثيرين بسبب توقف النشاط الكروى داخل مصر، نتيجة الاجراء الاحترازى الذى اتخذته الحكومة المصرية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر حساب النادى الأهلى، عبر موقع انستجرام، فيديو لنجم الأهلى يستعرض مهاراته في تنطيط المناديل بديلا عن كرة القدم، كما تحدى أفشة كلا من النجوم حسين الشحات و محمود متولى و محمد الشناوى.

يشار إلى أن اللاعب محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس جلسته وصوره مع الفنان محمد رمضان، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية، "محمد رمضان صاحبي وهو مطرب كبير ودائما ما ألتقى به" وتابع: "محمد رمضان من أطيب الشخصيات".





وقال صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن انتقاده من جانب عدد من جماهير الأهلى: "اتقبل الانتقادات دائما ولكن عندما تكون بناءة" وتابع: "اتمنى أن ينتقدوني بشكل جيد لإفادتي ولكن ليس لهدمي والتأثير عليا سلبا"

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وأوضح أفشة: اقنعت رجب بكار الظهير الأيمن لبيراميدز بالانتقال للأهلى لأن إللي بيدخل القلعة الحمراء مستحيل يفكر يسيبها" وتابع: "اللي يدخل الأهلي مستحيل يفكر يسيبه، وهناك انضباط وفي ساعة موضوعة في التتش واللي بيتأخر عن التمرين ثانية بيتخصمله".