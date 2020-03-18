الخليج 365 يوضح: صلاح لم يتبرع لمواجهة كورونا.. ويُجهز لحملة خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى: نفى مصدر مقرب من النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ما تردد عن تبرع اللاعب بمبلغ 20 مليون جنيه لمحاربة فيروس كورونا. وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن اللاعب يجهز لحملة خلال الـ24 ساعة القادمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وكان عدد من الاتحادات واللاعبين حول العالم قاموا بحملات للتبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وتوقفت الدوريات الكبرى، وكذلك تم تأجيل عدد من البطولات الكبرى مثل أمم أوروبا 2020، وكوبا أمريكا، وبطولة أمم أفريقيا للمحليين، فيما لم يتضح موقف أوليمبياد طوكيو بعد.

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