كلوب: لم أكن جيدًا كلاعب.. وكرة القدم مجرد لعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني

صرح يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن رأيه في تأجيل منافسات كرة القدم، وتاريخه كلاعب، إضافة إلى شكل العلاقة التي تربطه باللاعبين.

وتحدث يورجن كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الوضع الحالي: "إنها كرة القدم، إنها لعبة، لذا لا يجب أن يكون الأمر بهذه الجدية، إنها مجرد لعبة.. هناك أشياء أكثر أهمية في الحياة، لذا حاول أن تكون لطيفًا واستمتع بها."

وتسبب تفشي وباء فيروس كورونا في إيقاف كرة القدم في انجلترا حتى الثالث من إبريل القادم على الأقل مع توقعات بأن يستمر الأمر لفترة أطول، وهو ما قد يؤثر على حسم ليفربول للقب الدوري الانجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عامًا.

وتحدث المدرب الألماني على كونه شخص متواضع دائمًا: "الجميع يجب أن يكون متواضع، السؤال هو لما لا أكون متواضع؟"

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وتابع: "ما هو السبب الذي جعلني أشعر بأنني شخص مميز؟ اللاعبين يعيشون حياة مميزة، هم يكسبون الكثير من المال، لكن لا يمكنهم الخروج دون أن يشاهدهم الجميع."

وأضاف: "طوال الأسبوع العالم أجمع يشاهدهم ومازالوا في سن صغيرة، ما يحتاجون إليه هو الإيمان والثقة، عليهم أن يدركوا بأنهم قد يرتكبوا أكبر خطأ في العلن، والحياة تستمر طالما كنت تمتلك الأشخاص المناسبين من حولك."

وتحدث عن مسيرته كلاعب: "لقد كنت لاعب متوسط للغاية، وبوضوح أقول أنني لم أكن جيدًا، وبالرغم من ذلك كنت ألعب مع فريق في دوري الدرجة الثانية ولأسباب مختلفة كل مدرب وكل مدير كان يعتقد بأنني لاعب مهم للفريق."

وواصل: "لقد كنت محرك الفريق، إذا حدث شيء غير صحيح كنت أتحدث إلى الجميع وإن أمكن أوضح لهم كيف نكون أفضل وماذا يجب أن نفعل لنتحسن، لقد أديت هذ الدور حتى كلاعب."

وأوضح طريقة تعامله مع الفريق قائلًا: "أنا الزعيم، أقول من يلعب، ومتى نتدرب، وماذا نفعل في التدريبات، أنا أحدد كل هذا، لكن من بين هذه القرار يمكن أن أكون صديق لهم، أنا دائمًا ما أشرح الموقف بهذا الشكل، أنا صديق للاعبين، لكني لست أقرب صديق، فلست الشخص الذي يستوعب كل شيء لكني أحاول."