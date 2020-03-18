بلد الوليد يرفض إجراء اختبارات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

رفض نادي ريال بلد الوليد الإسباني، عرض رابطة الليجا بإجراء فحوصات فيروس كورونا على لاعبيه لأسباب أخلاقية.

وأصدر "بلد الوليد" بيانًا رسميًا عبر موقعه الالكتروني أكد خلاله تواصل الليجا مع النادي لإجراء اختبارات الفيروس على اللاعبين.

وقال ديفيد اسبينار المتحدث باسم النادي في بيان رسمي: "رابطة الليجا قدمت لنا الاختبارات الطبية لكننا رفضنا استخدامها لأسباب طبية واجتماعية".

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وأضاف: "لم يظهر على أي لاعب أية أعراض ونعتقد أن هناك أشخاص بحاجة إلى تلك المساعدات أكثر مما نحن بحاجة إليه، هؤلاء لهم الأولوية."

تأتي خطوة بلد الوليد، بعد أن انتقد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، الأندية التي تخضع لاعبيها الأصحاء لاختبارات كورونا، في الوقت الذي قد يكون هناك أشخاص آخرون في أمس الحاجة اليها في البلاد.

وقال روبياليس في تصريحات سابقة: "حياة الكثير من الناس في خطر، من غير المناسب استخدام الاختبارات على لاعبي كرة القدم وهناك أناس بحاجة إليهم".

جدير بالذكر أن إسبانيا تعد ثاني أكثر الدول الأوروبية تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، حيث تأكدت وفاة ما يزيد عن 500 حالة.