بسبب كورونا.. ريال مدريد يعلن تعليق النشاط الرياضي وإغلاق ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وإغلاق ملعب سانتياجو برنابيو أمام الجولات السياحية بسبب فيروس كورونا.
وكان ريال مدريد أعلن في وقت سابق عن إصابة أحد لاعبي فريق السلة بالنادي بفيروس كورونا.
ووجه بيريز رسالة نشرها الموقع الرسمي للنادي الملكي لأعضاء ريال مدريد، مشيراً إلى أن النادي اتخذ جميع التدابير والاحتياطات الممكنة للمساهمة في منع انتشار الفيروس، وامتثل بشكل صارم لجميع الأحكام القانونية وتوصيات السلطات الصحية.
وقرر النادي أنه تم تعليق النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، كما تم إغلاق مكاتب خدمة الأعضاء وملعب البرنابيو أمام جولات السائحين، فيما ألغيت جميع أنشطة مؤسسة ريال مدريد.
وأشار بيريز في رسالته أن ريال مدريد سيواصل عمله لتلبية احتياجات أعضائه والاجابة عن تساؤلاتهم من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت.
يذكر أن الاتحاد الإسباني قرر إيقاف مسابقة الليجا حتى مطلع إبريل المقبل بسبب فيروس كورونا.
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