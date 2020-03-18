إبراهيموفيتش يطلق حملة تبرعات لمحاربة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر

أطلق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ايه سي ميلان الإيطالي حملة تبرعات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

وانتشر "كورونا" على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، وتعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا بسبب الوباء.

ونشر إبر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن خلاله إطلاق حملة لجمع التبرعات للمستشفيات في إيطاليا.

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وقال السلطان السويدي: "في هذه اللحظة المثيرة لإيطاليا ، أنشأنا حملة لجمع التبرعات لمستشفيات Humanitas".

وأضاف: "أنا أعتمد على كرم زملائي وأولئك الاشخاص الذين يريدون تقديم مساهمة صغيرة".

وأتم: "دعونا نركل الفيروس معًا.. وتذكروا دائمًا (إذا لم يأت الفيروس إلى زلاتان.. زلاتان سيذهب له)".

جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش، انضم إلى صفوف ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد نهاية عقده مع فريق لوس أنجلوس جالاكس الامريكي.