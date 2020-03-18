أرنولد يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة لاعب الشهر بليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي فاز الظهير الأيمن الشاب ترينت أليكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة لاعب شهر فبراير بالريدز. وأعلن نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حصول أرنولد بجائزة لاعب الشهر بالنادي. Advertisements وقال بيان الريدز أن أرنولد حصل على الجائزة بعد تفوقه على زميليه محمد صلاح وجوردان هيندرسون. وشارك أرنولد في 5 مباريات من أصل 6 مباريات لليفربول خلال شهر فبراير الماضي. وساهم الظهير الأيمن الإنجليزي في صناعة هدفين خلال فبراير أمام فريق وست هام يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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