مدرب المنتخب السابق يتكفل بمصاريف 4 عائلات تضرروا بسب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن محمود فايز، مدرب منتخب مصر في جهاز الأرجنتيني هيكتور كوبر، تكفله بمصاريف 4 عائلات تضرروا من فيروس كورونا.

ودون فايز عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك اليوم الأبعاء:"‫ما النشر إلا للتشجيع ليس لتفاخر ولاتباهي؛ فالفضل كله من الله ولله وما نحن إلا لأسباب يستخدمنا سبحانه‬ حتى يفك الكرب سأتحمل مصاريف أربع عائلات (أعرف ظروفهم شخصياً) تأثروا سلبياً بعد موضوع كورونا".

وأتم مدرب منتخب مصر السابق تدوينته بـ:"‬اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه".

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 30 حالة إيجابية جديدة لمرض كوفيد-19 "فيروس كورونا" وهذه الحالات من المخالطين للحالات الإيجابية السابقة، ومن بين هذه الحالات حالتين وفاة، واحدة لسيدة إيطالية تبلغ من العمر ٧٨ عاما، وأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، ليصبح عدد الإصابات بمصر 196 حالة، بحسب أخبر بيان صادر.