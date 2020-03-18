فيفا يدعم منظمة الصحة العالمية بـ10 مليون دولار لمواجهة كورونا

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، دعم منظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، وذلك بعد أن اجتمع مكتب مجلس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو عبر محادثة جماعية لمعالجة الظروف الاستثنائية الناجمة عن تفشي الفيروس وقرر بالإجماع في البيان الذي نشرة الموقع الرسمي للفيفا والذي نص علي الأتي:

• إدراج التواريخ الجديدة لبطولتي كوبا أمريكا وكأس الأمم الأوروبية (11 يونيو إلى 11 يوليو 2021) في أجندة المباريات الدولية والبت في مرحلة لاحقة بشأن موعد جدولة بطولة كأس العالم للأندية التي كان من المقرر إجراؤها في يونيو - يوليو 2021.

• إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين فيفا والاتحادات القارية، ومراقبة تطور الوضع، والعمل جنباً

إلى جنب والاتفاق على نهج منسق لمعالجة عواقب هذا الوباء:

• الأجندة: الحرص على إيجاد حلول شاملة مناسبة للمسابقات على جميع المستويات، مع مراعاة احتياجات جميع الجهات الفاعلة مع وضع صحة جميع المشاركين على رأس الأولويات دائمًا.

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• انتقالات اللاعبين: تقييم الحاجة إلى تعديلات أو إعفاءات مؤقتة فيما يتعلق بلوائح فيفا بشأن وضع وانتقال اللاعبين لحماية العقود لكل من اللاعبين والأندية وتعديل فترات تسجيل اللاعبين

• إمكانية إنشاء صندوق دعم: تقييم الأثر الاقتصادي الذي تواجهه مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم في كل قارة لتحليل ما إذا كانت هناك حاجة إلى إحداث صندوق دعم على

المستوى العالمي وكيف يجب في هذه الحالة تحديد آليات دعم ملموسة.

• التبرع بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصندوق الاستجابة الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لمكافحة تفشي COVID-19 والعمل مع منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام هذه الأموال لدعم جهود التصدي لهذا الفيروس في جميع مناطق العالم.

وتعليقًا على المحادثة الجماعية، قال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "إن هذا الوضع الاستثنائي يقتضي إجراءات وقرارات استثنائية. هذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره ولهذا يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار مصالح جميع الجهات الفاعلة في مختلف أنحاء العالم. لقد أظهرنا اليوم مرة أخرى روح التعاون والتضامن والوحدة. يجب أن تكون هذه هي حوافزنا الرئيسية للمضي قدمًا، وأود أن أشكر جميع رؤساء الاتحادات القارية على مساهماتهم وجهودهم الإيجابية. سيظل فيفا على اتصال وثيق مع جميع الجهات الفاعلة لتقييم واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع مختلف القضايا التي نواجهها. إنني أعوِّل على دعم مجتمع كرة القدم بأكمله للمضي قدماً".