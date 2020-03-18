يويفا يؤكد عدم تتويج ليفربول باللقب حال إلغاء الدوري الإنجليزي

أكد ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة "يويفا" مساء اليوم الأربعاء عدم تتويج متصدرين الدوريات الأوروبية بالبطولة في حالة إصدار قرارات بإلغاء المسابقات. وقال سيفرين في تصريحات نقلها موقع sportbible"" : " الأخبار المتداولة في الفترة الأخيرة بشأن تتويج متصدرين الدوريات الأوربية بألقاب الدوريات لا تمت للواقع بصلة وكلها وهمية". بشأن تتويج متصدرين الدوريات الأوربية بألقاب الدوريات لا تمت للواقع بصلة وكلها وهمية". وأضاف سيفرين: " هدفنا هو إستكمال البطولات الأوربية والدوريات ولم نوصي بشئ من هذا القبيل لأي اتحاد أو رابطة". لأي اتحاد أو رابطة". وبناءً علي تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لن يتم تتويج ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي في حالة إلغاء البطولة . والجدير بالذكر ان ليفربول كان علي بعد 6 نقاط من التتوبج ببطولة الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، قبل أن يتم تأجيل البطولة إلي الرابع من أبريل المقبل.

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