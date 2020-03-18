تأجيل الدوري العماني حتى سبتمبر بسبب كورونا

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الأربعاء تأجيل الدوري المحلي إلى شهر سبتمبر المقبل، للحد من انتشار فيروس كورونا المنتشر عالميًا.
ونشر الحساب الرسمي لاتحاد عمان لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تأجيل الدوريالعماني وكأس صاحب الجلالة ودوري الدرجة الأولى إلى شهر سبتمبر المقبل.
وكانت وزارة الرياضة العمانية أعلنت منذ أيام قليلة تجميد النشاط الرياضي في الدولة، بسبب فيروس كورونا.
وسادت حالة من التأجيلات على مستوىكرة القدم العربية من أجل الحد من انتشار الوباء العالمي فيروس "كورونا"، بعد اكتشاف عدد كبير من الحالات أصيبت بالمرض، الأمر الذي دعا لتجميد النشاط في أكثر من 17 دولة عربية.
وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
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