ماتويدي يطمئن جماهيره بعد إصابته بفيروس كورونا

بدأت إدارة نادى اهلي جدة في الدخول في مفاوضات مع البرازيلي انسيلمو دى موريس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الصيفية المقبلة. ونشر ماتويدي تغريده له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: " أنا إيجابي أنا أقوي وروحي المعنوية جيدة، وسنجتاز هذا الإختبار معًا وبشكل جماعي، أشكركم علي رسائل الدعم ". وسنجتاز هذا الإختبار معًا وبشكل جماعي، أشكركم علي رسائل الدعم ". والجير بالذكر أن أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي مساء أمس الثلاثاء إصابة لاعبه الفرنسي بليس ماتويدي بفيروس كورونا، ويعتبر هو الحالة الثانية ، بعد إصابة دانييلي روجاني مدافع الفريق.

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