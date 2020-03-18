وزيرا الرياضة والإنتاج الحربي يجتمعان بإدارة إحدي مصانع النجيل الصناعي

اجتمع كل من اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، مع مجلس إدارة مصنع النجيل الصناعي.

بدأ اللقاء بعرض جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية، وعرض استراتيجية العمل المتبعة، وآليات تشغيل مصنع النجيل الصناعي خلال الفترة المقبلة، وأبرز ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الألماني فيما يخص تعديل الشكل التعاقدي الموقع معهم لاستيراد مواد الخام بشكل يحقق رؤية الشركة من خلال منتج متميز بالمواصفات الفنية المطلوبة

وبسعر مناسب يحقق المنافسة.كما تم عرض مقترح إنشاء مدينة للصناعات الرياضية التي بدأت بإنشاء مصنع النجيل الصناعي، ومقترح إنشاء مجموعة أخرى من المصانع الفترة المقبلة منها مصنع أدوات الجيم، مصنع المستلزمات الرياضية، مصنع كرات، مصنع للدراجات.وأكد الدكتور أشرف صبحي على دور مشروع مصنع النجيل الصناعي الذي أقامته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي كأحد باكورة المشروعات الرياضية الذي سيكون له دور ملحوظ على الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى السعي نحو تطوير آليات العمل، وتصحيح المسار من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع.ولفت الوزير إلى المتابعة المستمرة لعمل الشركة، ووضع هيكلة جديدة تحقق الاستراتيجية المطلوبة، والتنافس بسوق الصناعات الرياضية بوجود منتج عالي الجودة ووفقاً لمعايير "الفيفا"، وبسعر تنافسي يغطي المطلوب محلياً في خطوة يتبعها التصدير للسوق العربية والإفريقية مستقبلاً.ومن جانبه، أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة على صعيد إنشاء الملاعب الرياضية بمراكز الشباب، مشيراً إلى رؤية وزارة الانتاج الحربي في التوسع في الصناعات الرياضية، والعمل على تحقيق النجاح لمصنع النجيل الصناعي، وتحقيق الأهداف والعوائد المرجوة.