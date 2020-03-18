حملات تعقيم بنادي المقاولون العرب لمواجهة الكورونا

شهد نادي المقاولون العرب، أعمال تطهير متواصلة بأرجاء النادي، وإجراءات قياس درجات الحرارة للعاملين بالنادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قرر تعليق أنشطته الرياضية لمدة أسبوعين، يأتي ذلك في إطار حرص النادي على صحة المواطنين وبناءً على ما اتخذته الدولة من قرارات؛ بشأن عدم حدوث أي تجمعات تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار اللجنة الأولمبية بشأن تعليق الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية، والمباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد. أسبوعين، يأتي ذلك في إطار حرص النادي على صحة المواطنين وبناءً على ما اتخذته الدولة من قرارات؛ بشأن عدم حدوث أي تجمعات تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار اللجنة الأولمبية بشأن تعليق الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية، والمباريات والتجمعات الرياضية بجميع أنواعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد. وعليه قرر النادي تعليق أنشطته الرياضية متمنيًا سلامة جميع أعضاءه والعاملين به والشعب المصري والعالم أجمع.

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