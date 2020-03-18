أهلي جدة يسعي لضم محترف الوحدة

بدأت إدارة نادى اهلي جدة في الدخول في مفاوضات مع البرازيلي انسيلمو دى موريس لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي الأهلي بدأت في التحرك رسميًا للتعاقد مع النجم البرازيلي أنسيلمو لاعب خط وسط الوحدة، بعد تصريحات الأخير، بأنه يتمنى الانضمام للأهلي. الأهلي بدأت في التحرك رسميًا للتعاقد مع النجم البرازيلي أنسيلمو لاعب خط وسط الوحدة، بعد تصريحات الأخير، بأنه يتمنى الانضمام للأهلي. انضم انسيلمو صاحب ال ٣١ عاما إلى صفوف الوحدة موسم ٢٠١٧ قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي. صفوف الوحدة موسم ٢٠١٧ قادما من نادي إنترناسيونال البرازيلي. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الثالث بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٣٩ نقطة. وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .

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