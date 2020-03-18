الهلال السعودي يرغب في استعادة مدافع الرائد

ترغب إدارة نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل في استعادة محمد الدوسري مدافع الفريق المعار إلى صفوف الرائد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية سعودية بأن إدارة نادي الهلال اتفقت مع محمد الدوسري على العودة إلى الفريق الأول بداية

من الموسم الرياضي القادم بعد نهاية إعارته إلى الرائد.

وأشارت التقارير إلى أن الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال اشاد بأداء الدوسري الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن ويرغب في إعادته للفريق، بديلًا عن أمير

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كردي.

وانضم محمد الدوسري صاحب ال ٢٠ عاما إلى صفوف الرائد قادما مع الهلال السعودي في صفقة تبادلية للحصول علي خدمات صالح الشهري.

وكانت إدارة نادي الهلال أنهت إجراءات التعاقد مع عبدالله الجدعانى حارس مرمى الوحدة للانضمام بداية من الموسم الرياضي القادم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.