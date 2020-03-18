الشباب والرياضة تنفذ الإجراءات الاحترازية ب من فيروس كورونا

وجه اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعقيم كامل لأرجاء ومنشآت مركز تدريب الفرق الرياضية بالمعادي، وذلك استمرارًا لجهود وزارة الشباب والرياضة في تعقيم

المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظات الجمهورية.

يأتي ذلك مع ضرورة المتابعة اليومية من قبل لجنة العمليات المركزية بالوزارة لإدارة الأزمة،

والتي قد وجهت بالالتزام باتخاذ الإجراءات الوقائية ورفع درجة الاستعداد القصوي داخل ديوان الوزارة، والمنشآت الشبابية والرياضية التابعة للوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاهتمام بالنظافة العامة ووسائل التعقيم وتوعية العاملين.