“إنهم فريق لا يصدق أفضل عناصر في أي فريق شاهدته في حياتي” .. كانت هذه كلمات مدرب نادي ليفربول “يورجن كلوب” في حق تشكيلة نادي يوفنتوس الإيطالي لموسم 2019-20، والتي رشحها الألماني من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا.
واستطاع البيانكونيرو السيطرة على الكرة الإيطالية في الأعوام الثمانية الأخيرة، محققين ثمانية ألقاب “تاريخية” للدوري الإيطالي، لم يسبق وأن فعلها أي فريق من قبلهم.
وامتلك يوفنتوس على مدار سنوات جيلاً “تاريخيًا” نعم لم يتمكن من تحقيق المجد أوروبيًا، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في 2015 و2017، ولكن الحظ العاثر لازم يوفنتوس سواء مع المدرب “أنطونيو كونتي” أو خليفته “ماكسيمليانو أليجري”.
وزادت قيمة شعار يوفنتوس منذ عام ونصف، حين قرر الرئيس “أندريا أنيلي” التعاقد مع صاحب الخمس كرات ذهبية، وأفضل لاعبي العالم حينها “كريستيانو رونالدو” من ريال مدريد، بقيمة قياسية هي الأعلى على مدار تاريخ السيدة العجوز بلغت 100 مليون يورو.
راتب رونالدو حطم كل المقاييس في الكالتشيو، حيث يتحصل ما مجموعه أكثر من 57 مليون يورو سنويًا من إدارة يوفنتوس.
إليكم قائمة نهائية برواتب نجوم يوفنتوس ..
اللاعب المركز العمر الأجور الأسبوعية العقد
ماتيا بيرين حارس 26 £ 70،000 2022
تشيزني حارس 29 £ 130،00 2021
بوفون حارس 41 £ 45،900 2020
كيليني مدافع 35 £ 130،000 2020
ديميرتا مدافع 21 مجهول 2023
دي تشيليو مدافع 26 £ 55،000 2022
دي ليخت مدافع 20 £ 220،000 2024
دانيلو مدافع 28 £ 44،000 2024
بونوتشي مدافع 32 £ 61،000 2023
ساندرو مدافع 28 £ 55،000 2023
كوستا وسط 29 £ 190،000 2022
ماتويدي وسط 32 £ 130،000 2020
رابيو وسط 24 £ 225،000 2023
كودرادو وسط 31 £ 130،000 2020
بيانيتش وسط 29 £ 210،000 2023
بينتانكور وسط 22 £ 22،000 2024
خضيرة وسط 32 £ 130،000 2021
رامسي وسط 28 £ 250،000 2023
ديبالا وسط 27 £ 240،000 2022
بيرناردسكي مهاجم 24 £ 90،000 2022
هيجواين مهاجم 29 £ 240،000 2021
رونالدو مهاجم 34 £ 1,000،000 2022
كانت هذه تفاصيل خبر جدول رواتب لاعبي يوفنتوس في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.