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جدول رواتب لاعبي يوفنتوس في الموسم الجديد

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مراسل ميركاتو داي 0 تبليغ

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“إنهم فريق لا يصدق أفضل عناصر في أي فريق شاهدته في حياتي” .. كانت هذه كلمات مدرب نادي “يورجن كلوب” في حق تشكيلة نادي يوفنتوس الإيطالي لموسم 2019-20، والتي رشحها الألماني من أجل حصد لقب .

واستطاع البيانكونيرو السيطرة على الكرة الإيطالية في الأعوام الثمانية الأخيرة، محققين ثمانية ألقاب “تاريخية” للدوري الإيطالي، لم يسبق وأن فعلها أي فريق من قبلهم.

وامتلك يوفنتوس على مدار سنوات جيلاً “تاريخيًا” نعم لم يتمكن من تحقيق المجد أوروبيًا، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في 2015 و2017، ولكن الحظ العاثر لازم يوفنتوس سواء مع المدرب “أنطونيو كونتي” أو خليفته “ماكسيمليانو أليجري”.

وزادت قيمة شعار يوفنتوس منذ عام ونصف، حين قرر الرئيس “أندريا أنيلي” التعاقد مع صاحب الخمس كرات ذهبية، وأفضل لاعبي العالم حينها “” من ، بقيمة قياسية هي الأعلى على مدار تاريخ السيدة العجوز بلغت 100 مليون يورو.

راتب رونالدو حطم كل المقاييس في الكالتشيو، حيث يتحصل ما مجموعه أكثر من 57 مليون يورو سنويًا من إدارة يوفنتوس.

إليكم قائمة نهائية برواتب نجوم يوفنتوس ..

اللاعب          المركز       العمر   الأجور الأسبوعية    العقد
ماتيا بيرين      حارس        26        £ 70،000          2022
تشيزني        حارس        29        £ 130،00        2021
بوفون            حارس       41         £ 45،900        2020
كيليني          مدافع       35          £ 130،000      2020
ديميرتا          مدافع        21            مجهول          2023
دي تشيليو    مدافع        26          £ 55،000       2022
دي ليخت     مدافع         20          £ 220،000       2024

دانيلو         مدافع           28          £ 44،000       2024

بونوتشي    مدافع         32            £ 61،000       2023

ساندرو    مدافع        28            £ 55،000       2023

كوستا    وسط        29            £ 190،000       2022

ماتويدي    وسط        32            £ 130،000       2020

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رابيو    وسط        24            £ 225،000       2023

كودرادو    وسط       31            £ 130،000      2020

بيانيتش    وسط       29            £ 210،000      2023

بينتانكور    وسط       22            £ 22،000      2024

خضيرة    وسط       32            £ 130،000      2021

رامسي    وسط       28            £ 250،000      2023

ديبالا    وسط       27            £ 240،000      2022

بيرناردسكي    مهاجم      24            £ 90،000      2022

هيجواين    مهاجم       29            £ 240،000      2021

رونالدو    مهاجم       34            £ 1,000،000      2022

 

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