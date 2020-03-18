جدول رواتب لاعبي يوفنتوس في الموسم الجديد

“إنهم فريق لا يصدق أفضل عناصر في أي فريق شاهدته في حياتي” .. كانت هذه كلمات مدرب نادي ليفربول “يورجن كلوب” في حق تشكيلة نادي يوفنتوس الإيطالي لموسم 2019-20، والتي رشحها الألماني من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

واستطاع البيانكونيرو السيطرة على الكرة الإيطالية في الأعوام الثمانية الأخيرة، محققين ثمانية ألقاب “تاريخية” للدوري الإيطالي، لم يسبق وأن فعلها أي فريق من قبلهم.

وامتلك يوفنتوس على مدار سنوات جيلاً “تاريخيًا” نعم لم يتمكن من تحقيق المجد أوروبيًا، وكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك في 2015 و2017، ولكن الحظ العاثر لازم يوفنتوس سواء مع المدرب “أنطونيو كونتي” أو خليفته “ماكسيمليانو أليجري”.

وزادت قيمة شعار يوفنتوس منذ عام ونصف، حين قرر الرئيس “أندريا أنيلي” التعاقد مع صاحب الخمس كرات ذهبية، وأفضل لاعبي العالم حينها “كريستيانو رونالدو” من ريال مدريد، بقيمة قياسية هي الأعلى على مدار تاريخ السيدة العجوز بلغت 100 مليون يورو.

راتب رونالدو حطم كل المقاييس في الكالتشيو، حيث يتحصل ما مجموعه أكثر من 57 مليون يورو سنويًا من إدارة يوفنتوس.

إليكم قائمة نهائية برواتب نجوم يوفنتوس ..

اللاعب المركز العمر الأجور الأسبوعية العقد

ماتيا بيرين حارس 26 £ 70،000 2022

تشيزني حارس 29 £ 130،00 2021

بوفون حارس 41 £ 45،900 2020

كيليني مدافع 35 £ 130،000 2020

ديميرتا مدافع 21 مجهول 2023

دي تشيليو مدافع 26 £ 55،000 2022

دي ليخت مدافع 20 £ 220،000 2024

دانيلو مدافع 28 £ 44،000 2024

بونوتشي مدافع 32 £ 61،000 2023

ساندرو مدافع 28 £ 55،000 2023

كوستا وسط 29 £ 190،000 2022

ماتويدي وسط 32 £ 130،000 2020

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رابيو وسط 24 £ 225،000 2023

كودرادو وسط 31 £ 130،000 2020

بيانيتش وسط 29 £ 210،000 2023

بينتانكور وسط 22 £ 22،000 2024

خضيرة وسط 32 £ 130،000 2021

رامسي وسط 28 £ 250،000 2023

ديبالا وسط 27 £ 240،000 2022

بيرناردسكي مهاجم 24 £ 90،000 2022

هيجواين مهاجم 29 £ 240،000 2021

رونالدو مهاجم 34 £ 1,000،000 2022