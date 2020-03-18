فيروس كورونا: رسالة مؤثرة من فلورنتينو بيريز لأعضاء وجماهير ريال مدريد

أصدر “فلورنتينو بيريز“، رئيس نادي ريال مدريد، رسالة مؤثرة لتوضيح موقفه الشخصى من فيروس كورونا لتحفيز أعضاء وجماهير الفريق الملكي.

ووجه بيريز رسالته بشكل خاص إلى العائلات الذين يعانون من الفيروس والذين توفى لديهم أشخاص مقربون بسبب هذا الوباء.

وجاءت الرسالة كالتالي: “أود أن أعرب، نيابة عن جميع مشجعي ريال مدريد، عن تضامني مع تلك العائلات التي أصابها وباء الفيروس التاجي، نحن معكم بكل قوتنا وشجاعتنا لمحاولة التغلب على ألم المتضررين”.

وأضاف ” تم اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات من النادي للمساعدة في وقف سرعة انتشار الفيروس، والامتثال الصارم لجميع الأحكام القانونية والتوصيات الإضافية التي نشرتها السلطات الصحية، لذلك قد شرع ريال مدريد في تعليق النشاط الرياضي سواء التدريبات أو المباريات وتم إغلاق مكاتب خدمة الأعضاء والجولات الترفيهيه لملعب سانتياجو برنابيو وتم إلغاء جميع أنشطة المدينة الرياضية للنادي”.

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وأكمل “قد حان الوقت لكي نبقى أقوياء ومتحدين في قيمنا، وهو أمر أساسي للغاية في تاريخ ريال مدريد الذي امتد لـ 118 عامًا، الآن هو الوقت المناسب للتأكيد بشكل خاص على قيمة التضامن، باتباع تعليمات السلطات بدقة، وقبل كل شيء، البقاء في المنزل”.

وتابع “يواصل ريال مدريد عمله في ظل هذه الظروف الصعبة ولا يزال مفتوحًا أمام أعضائه من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت”.

وفي الاخير اختتم حديثه قائلاً: “أود أن أشكركم جميعاً على تفهمكم. نحن جزء من أفضل ناد في التاريخ، ريال مدريد الذي لا يستسلم أبدًا ويمثل مشاعر الملايين من الناس حول العالم، معًا سوف نتغلب على هذا التحدي الهائل. اليوم أكثر من أي وقت مضى أبعث إليكم بأطيب تمنياتي لكم ولعائلتكم. اعتنوا بأنفسكم وأتمنى أن نلتقي قريبًا مرة أخرى ونعود إلى الحياة الطبيعية. سنفعل ذلك معًا وبالتأكيد أننا سنستمتع بريال مدريد مرة أخرى بنفس الشغف ونفس الأحلام كما هو الحال دائمًا. هذا الشعور هو الأعظم من أجل العودة”.