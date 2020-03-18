فيروس كورونا: حارس بايرن ميويخ “مانويل نوير” يقود حملة خاصة في ألمانيا

دعا “مانويل نيوير” حارس مرمى بايرن ميونخ والمنتخب الألماني لكرة القدم المشجعين للتبرع للأغراض والقضايا الاجتماعية خلال فترة الأزمة الحالية بسبب تفشي فيروس “كورونا” المستجد وذلك بعدما بدأ المنتخب الألماني بنفسه ليكون نموذجا يحتذى به.

وقال نيوير 33/ عاما/ اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، في مقطع فيديو على موقع “انستجرام” للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت : “علينا أن نسعى لبعضنا البعض في هذا الوقت. لدينا أفكارنا أيضا وتبرعنا بمبلغ 5ر2 مليون يورو (7ر2 مليون دولار) … نحن فريق كبير بالفعل ليس في ملعب كرة القدم فحسب وإنما في المجتمع أيضا”.

وانضم إلى نيوير في هذا المقطع المصور كل من جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا زميليه في بايرن ميونخ وماتياس جينتر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزج وربن كوخ ولوكا فالدشميت لاعبي فرايبورج وجوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن.

وقال كيميتش : “يجب أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا وأن نظهر تضامننا الآن”.

Advertisements

كما وجه كيميتش الشكر لهؤلاء الذين قدموا مساهماتهم بالفعل وفي مقدمتهم العاملون بالصحة.

وقال جوريتسكا : “كرة القدم توقفت في الوقت الحالي والأهم هو الصحة… نواجه مشكلة اجتماعية كبيرة تؤثر فينا جميعا وليس في الجيل القديم فقط”.

وأشار جينتر : “لنقدم مؤشرا على أننا نقف جميعا سويا في الأوقات الصعبة”.