فيروس كورونا: مفاجأة .. ألافيس الإسباني يكشف عن 15 إصابة

أجرى فريق ديبورتيفو ألافيس اختبارات لفيروس “كورونا” على كامل طاقمه في بداية هذا الأسبوع، بعد تعليق النشاط به حتى إشعار آخر، وكانت النتيجة صادمة.

ونشرت مجموعة ألافيس الطبية نتائج هذه الاختبارات، والتي أسفرت عن 15 نتيجة إيجابية، من ضمنهم 3 حالات بين لاعبي الفريق الأول و 7 آخرين من أعضاء الطاقم التدريبي، وباقي الحالات توزعت على عمال ملاعب التدريب وغرف الملابس.

وأصدر ألافيس بيانًا رسميًا حول الأمر قال فيه “اتخذ النادي المسؤولية مع الأشخاص الذين هم جزء من أسرتنا وقد أظهرت النتائج أنه كان أفضل طريقة لتحديد الحالات بشكل عاجل وتنفيذ تدابير وقائية للحد، بقدر الإمكان من المزيد من الإصابات”.

Advertisements

ثم تابع البيان “جميع الحالات الإيجابية لم تظهر عليها أعراض الكورونا الاولية وفي صحة جيدة، في عزلة في منازلهم، مع الامتثال لحالة تدابير الطوارئ والامتثال للحجر الصحي”.

وسبق وأعلن نادي فالنسيا الناشط في الدوري الإسباني أيضًا، عن إصابة 35٪ من طاقمه بالفيروس، نتيجة السفر إلى إيطاليا من أجل مواجهة فريق أتالانتا بذهاب ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

يذكر أنه تم تسجيل 973 حالة حتى الآن في مجتمع إقليم الباسك، من إجمالي أكثر من 10 آلاف حالة إصابة داخل إسبانيا حتى الآن.