الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينفي تتويج ليفربول وبرشلونة



نفى ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تفيد بأن متصدري المسابقات المحلية، مثل ليفربول وبرشلونة، سيتوجون بلقب الدوري في حال إلغاء الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا.



وقال تشيفرين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن يويفا نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا".



وأضاف: "يمكنني القول إن هذه الأخبار غير صحيحة.. هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها".



ويتربع ليفربول حاليا على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل يوفنتوس قمة الكالتشيو، وينفرد برشلونة بصدارة الليجا، ويمسك بايرن ميونخ بزمام البوندسليجا، ويبتعد باريس سان جيرمان بمقدمة الليج آ.