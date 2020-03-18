رياضة | كارثة مالية داخل برشلونة بسبب فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة مالية داخل برشلونة بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشبت أزمة كبرى داخل نادي برشلونة الإسباني في الأيام الماضية خاصة بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقا لتقارير إسبانية حسب صحيفة الآس، فإن خسائر نادي برشلونة بسبب هذا الفيروس جاءت كبيرة للغاية، وتفكر حاليا إدارة النادي في تخفيض عقود اللاعبين.

وجاءت الخسائر المالية للفريق كالآتي :-

- إغلاق المتحف وجولة الكامب نو تمنع النادي من إدخال مليون يورو كل يوم.

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- إغلاق متجر الكامب نو ومتجر لاس رامبلاس.

- خسائر في الرعاية والاعلانات، ومكاتب التذاكر، وتذاكر كبار الشخصيات والضيافة.

- خسائر مدارس الكُرة في جميع أنحاء العالم.