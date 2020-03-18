رياضة | نجم الزمالك يوجه رسالة لجماهيره بشأن فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يوجه رسالة لجماهيره بشأن فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك بتوجيه رسالة لمتابعيه من أجل وقاية أنفسهم من فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وقال ساسي في فيديو قام بنشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "اعتنوا بأنفسكم وأحموا عائلتكم والتزموا بالتواجد في المنازل ولا تخرجوا، يارب احمي مصر واحمي تونس واحمي العالم كله".

كما أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنهم سيقومون باستخدام وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر وانستجرام وقنوات أخرى من أجل المساعدة في تعميم نصائح منظمة الصحة العالمية بشأن غسل اليدين والبقاء في المنزل عند ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد.

وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.

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وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول المغرب والسعودية والكويت والولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أهم الدوريات في أوروبا التي مازالت قائمة ولا يتم إيقافها حتى هذه اللحظة هي بطولة الدوري التركي وبطولة الدوري الروسي وذلك بسبب عدم إنتشار الفيروس في البلدين بشكل كبير.

وأكدت التقارير الصحفية أنه في أمريكا الجنوبية مازالت بطولات كرة القدم مستمرة في البرازيل والأرجنتين وبلدان أخرى ونفس الأمر بالنسبة إلى المكسيك.

ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم مستمرة في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر.