رياضة | ريال مدريد يتخذ قرار جديد لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتخذ قرار جديد لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، بيانًا، اليوم الأربعاء، بشأن آخر التطورات في النادي للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال بيريز في بيان، على الموقع الرسمي للملكي "أعزائي أعضاء ريال مدريد.. آمل أن تكونوا وعائلاتكم على خير ما يرام في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها بلدنا والعالم".



وأضاف "أود أن أعرب نيابة عن جميع جماهير ريال مدريد عن تضامننا الكامل مع العائلات التي عانت من وباء كورونا المستجد بشكل مباشر، نرسل لها أطيب التمنيات لتجاوز المحنة والألم".



وتابع "كما تم إخباركم عبر قنوات الاتصال المختلفة اتخاذ النادي جميع التدابير والاحتياطات الممكنة للمساهمة في منع انتشار الفيروس، والامتثال بشكل صارم لجميع الأحكام القانونية وتوصيات السلطات الصحية".



وواصل "شرع ريال مدريد في تعليق النشاط الرياضي، سواء التدريبات أو المباريات، كما تم إغلاق مكاتب خدمة الأعضاء ومتحف البرنابيو، فيما ألغيت جميع أنشطة مدينة ريال مدريد ومؤسسة النادي".





وأكمل "وللسبب نفسه على وجه التحديد، فقد حان الوقت لنكون أقوياء ونبقى متحدين ومتمسكين بقيمنا، التي كان لها دورا جوهريا على مدار 118 عاما من تاريخ ريال مدريد".

وأردف "الآن هو الوقت المناسب للتأكيد بشكل خاص على قيم التضامن، عبر الالتزام الكامل بتعليمات السلطات، وقبل كل شيء، البقاء في المنزل".

واستطرد "يواصل ريال مدريد عمله ولا يزال مفتوحا لتلبية احتياجات أعضائه، والاجابة عن تساؤلاتهم من خلال مكتب خدمة الأعضاء عبر الإنترنت".

واستمر "أود أن أشكركم جميعًا على تفهمكم. نحن جزء من أفضل نادٍ في التاريخ.. ريال مدريد الذي لا يستسلم أبدا والذي يجسد مشاعر الملايين حول العالم".

وأتم "معا سنتغلب على هذا التحدي الهائل. اليوم أكثر من أي وقت مضى أرسل أطيب تمنياتي لكم ولعائلاتكم. اعتنوا بأنفسكم وآمل أن نلتقي قريبا مرة أخرى ونستأنف الحياة الطبيعية. سنفعل ذلك معا وأثق أننا سنستمتع جميعا بريال مدريد مرة أخرى بنفس الشغف والطموحات والأحلام. هذا الشعور هو جوهر صلابتنا".