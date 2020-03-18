رياضة | حسام حسن على رادار الزمالك في الصيف

دخل حسام حسن مهاجم فريق سموحة دائرة اهتمامات مسئولي نادي الزمالك بشكل كبير للحصول على خدماته في الموسم المقبل لتدعيم خط الهجوم.

ويرغب مسئولو الزمالك في التعاقد مع حسام حسن ليحل محل عمر السعيد مع إعارة الأخير لأي نادي لمدة موسم واحد فقط.

ويحتاج الزمالك للتدعيم في خط الهجوم مع ارتفاع أسهم مصطفى محمد في الاحتراف بعد العروض العديدة التي وصلت له في وقت سابق.

ويقدم حسام حسن مستويات مميزة مع سموحة ونجح في لفت الأنظار إليه بشكل كبير.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن تعليق النشاط الرياضي وعدم خوض أي مباراة كإجراء احترازي بسبب فيروس الكورونا.