رياضة | مصدر بالأهلى: أخطرنا صالح جمعة بالخضوع للتحقيق بنيابة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلى: أخطرنا صالح جمعة بالخضوع للتحقيق بنيابة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تلقى إخطارًا من نيابة أمن الجيزة، من أجل خضوع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتحقيق خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أنه فور تلقي الخطاب، تم إبلاغ اللاعب فورًا وتسليمه الاخطار من أجل التحقيق في دهس شاب بسيارته الخاصة.

وتابع: " اللاعب سيتوجه رفقة المحامي الخاص به خلال الساعات المقبلة، للإدلاء بأقواله في تلك الواقعة، خاصةً بعدما اتهم الشاب جمعه، بدهسه عقب الخروج من عمله.

وتلقت نيابة الجيزة الشهر الماضي بلاغًا من شاب اتهم فيه صالح جمعة بدهسه بسيارته الخاصة أثناء الخروج من عمله بالجيزة، وفر مسرعًا.

وكانت نيابة الجيزة، أمرت بتفريغ كاميرات مكان الواقعة، والتي تبين من خلالها وجود سيارة BMW، قبل أن يتم الحصول على أقوال الشاب أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الجيزه، بعدما تعرضه لبعض الكدمات.