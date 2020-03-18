رياضة | عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل- الأهلي: لا نعرف شيئا عن قضية صالح جمعة ولم نوكل له محاميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر مصدر داخل النادي الأهلي، مفاجآة من العيار الثقيل حول موقف النادي من قضية دهس صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأحد الشباب بسيارته.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي" :"لا نعلم أي شئ عن هذا الموضوع، ولم نتلقى أي شئ من النيابة".

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وأضاف :"هذه المسألة تخص اللاعب نفسه والنادي لم يتدخل فيها وعلى اللاعب أن ينهيها بنفسه أو مع المحامي الخاص به".

وتابع :"النادي لم يُوكل محاميا للاعب لأننا لم نتدخل في هذه القضية، ولا نعلم شيئا عنها".