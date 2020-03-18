رياضة | ما قبل "شبح كورونا".. أفضل 10 جنسيات بالدوري المصري (التوانسة في الصدارة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما قبل "شبح كورونا".. أفضل 10 جنسيات بالدوري المصري (التوانسة في الصدارة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020 تألق العديد من اللاعبين الأجانب مع مختلف الأندية المصرية، وساهموا في قيادة أنديتهم نحو تحقيق الانتصارات وحصد النقاط بالبطولة المحلية.

ويعد نجوم تونس ونيجيريا الأكثر نجاحًا في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة الذي ظهر عليها لاعبي البلدين مع الأندية المصرية بالبطولة هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز ما قدمه المحترفين الأجانب بالدوري المصري هذا الموسم:-

- تونس:

خاض 8 لاعبين توانسة 68 مباراة بالدوري الممتاز هذا الموسم، وسجلوا 16 هدفًا، ويتصدر القائمة الثنائي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب وسجل 7 أهداف، وعلي معلول الظهير الأيسر للأهلي وسجل 3 أهداف.

- نيجيريا:

شارك 7 لاعبين نيجيريين في 71 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 9 أهداف، ويعد جونيور أجايي نجم الأهلي من أفضل المحترفين بالدوري المصري وسجل 5 أهداف في 14 مباراة مع المارد الأحمر.

- المغرب:

خاض 6 لاعبين من المغرب 52 مباراة مع أندية مصر بالدوري الممتاز هذا الموسم، سجلوا 7 أهداف، ويعد ثنائي الزمالك أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من أفضل اللاعبين المغاربة بالدوري.

- السنغال:

خاض 3 لاعبين من السنغال 16 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي سجلوا 5 أهداف.

Advertisements

- بوركينا فاسو:

شارك 4 لاعبين من بوركينا فاسو في 52 مباراة بالدوري المصري سجلوا 5 أهداف.

- أوغندا:

لعب 6 لاعبين من أوغندا 49 مباراة بالدوري المصري سجلوا 4 أهداف.

- كوت ديفوار:

شارك 5 لاعبين من كوت ديفوار في 60 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 4 أهداف.

- اثيوبيا:

3 لاعبين من اثيوبيا شاركوا في 16 مباراة بالدوري المصري بالموسم الحالي، سجلوا 4 أهداف.

- ليبيا:

خاض 3 لاعبين من ليبيا 30 مباراة بالدوري المصري سجلوا 3 أهداف.

- الكاميرون:

خاض لاعبين من الكاميرون 27 مباراة بالدوري هذا الموسم سجلوا 3 أهداف.