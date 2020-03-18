رياضة | ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب ثلاثي الزمالك، فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، عودة رحلات طيران، من أجل العودة إلى مصر، غدًا الخميس، تمهيدًا لخوض تدريبات الفريق الأبيض، بداية من السبت المقبل.

ويحاول مسؤولي الزمالك توفير رحلات طيران للثلاثي، لكن فشل الأمر.

وكان الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وأوناجم بالإضافة إلى التونسي فرجاني ساسي، قد غادروا لبلادهم في إجازة سريعة، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في مصر، كإجراء وقائي لمواجهة فيروس كورونا.