رياضة | طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مبكر من فايلر.. وادارة الأهلي تبدأ في البحث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

,وضع جهاز الكرة بنادى الأهلى عدد من السيناريوهات، أمام رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، خلال الفترة المقبلة، لدعم خط الدفاع فى الموسم الجديد، بعد أن طلب السويسري تدعيم خط الدفاع بعناصر مميزة، يكون لديها القدرة على التمركز بشكل جيد والتعامل مع الكرات العرضية والساقطة وعملية بناء الهجمة.

ذلك بعد الملاحظات السلبية التي أبداها المدير الفنى لديه بعض على أداء أكثر من لاعب فى مركز المساك".

ويبحث الأهلى مبكرا عن تحديد قائمة من العناصر الدفاعية المميزة بالدورى، من أجل عرضها على فايلر لاختيار الأفضل.