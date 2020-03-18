رياضة | فان دايك يبعث رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يبعث رسالة مؤثرة لجماهير ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، أن الجماهير يجب عليها التماسك، في ظل مكافحة العالم لتفشي فيروس كورونا.

وكتب فان دايك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أردت فقط إرسال رسالة للقول إنني أتمنى أن يكون الجميع بخير في هذه الأوقات الصعبة".

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وأضاف: "علينا جميعًا الاعتناء ببعضنا البعض في تلك الظروف الصعبة التي تمر بالجميع في مختلف أنحاء العالم".

وأتم: "رجاء ابقوا أمنين، سنعود مرة أخرى، لن تسير وحدك أبدا".

يذكر أنه تم تعليق مباريات الدوري الإنجليزي حتى يوم 3 أبريل المقبل بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.