الامارات | ريال مدريد في مأزق «كورونا».. رئيسه السابق في خطر

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في مأزق «كورونا».. رئيسه السابق في خطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فريق ريال مدريد، الذي كان قد أعلن - في وقت سابق - عن وجود لاعبيه في الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا، وإصابة لاعبي كرة السلة، عن أزمة جديدة، متعلقة برئيس ريال مدريد السابق، لورينز سانز، الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة، نتيجة حمى شديدة، واكتشف أن السبب كان بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان لورينزو سانز قد تولى رئاسة ريال مدريد لمدة خمس سنوات، بين عامي 1995 و2000، وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاماً عن التتويج، كما نجح الريال في عهد سانز في الفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى عام 2000، على حساب فالنسيا الإسباني.

وذكرت الصحافة الإسبانية أن سانز (76 عاماً) عانى أعراض الحمى في الأيام الماضية، ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس «كوفيد-19».

وكان لورينز سانز قد خسر في انتخابات منصب رئاسة النادي عام 2000، لصالح فلورنتينو بيريز، الرئيس الحالي.