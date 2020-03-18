شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس ريـال مدريد السابق للمستشفى في حالة حرجة.. وابنه: «لديه أعراض كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نقل لورينزو سانز، رئيس نادي ريـال مدريد السابق، إلى المستشفى بعد معاناته من أعراض مشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا، كما أوضح ابنه فيرناندو.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن «سانز»، البالغ من العمر 76 عامًا، عانى من ارتفاع في درجة حرارته لثمانية أيام، وطُلب منه تناول عقار باراسيتامول بينما لم يرغب في الانتقال إلى المستشفى حتى عانى من صعوبات كبيرة في التنفس وتدهورت حالته.

وأضاف فيرناندو سانز، لاعب الميرنجي السابق، أنهم أخبروه في المستشفى أن حالة والده سيئة ولديه القليل من الأكسجين في الدم، فيما أكد أنه لا يعلم بعد إذا ما كان والده يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.