شكرا لقرائتكم خبر عن صراع إسباني ألماني على «ساني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يبدو أن الدولي الألماني ليروي ساني، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون محل صراع إسباني ألماني خلال الصيف القادم.
وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن اللاعب كان لفترة طويلة على قائمة أولويات العملاق البافاري بايرن ميونخ.
وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي لبايرن ميونخ تقابل بالفعل مع ممثلي اللاعب هذا الأسبوع لمناقشة إمكانية انضمامه إلى الفريق الألماني.
ولفتت «بيلد» إلى أن بايرن قد يجد منافسة إسبانية على الصفقة، إذ يحظى اللاعب أيضًا باهتمام العملاقين ريـال مدريد وبرشلونة.
وينتهي عقد «ساني» مع السيتيزنز العام القادم 2021، وهو ما قد يساهم في تسريع رحيله من أجل الاستفادة المادية للنادي الإنجليزي من بيعه، عوضًا عن خسارته مجانًا لاحقًا.
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