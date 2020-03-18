فيردر بريمن يدرس مطالبة لاعبيه بتقليص رواتبهم بسبب "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 مارس 2020

قال كلاوس فيلبري الرئيس التنفيذي لنادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء إن النادي قد يطالب لاعبيه بالموافقة على تقليص رواتبهم طبقا لتطور أزمة فيروس "كورونا" المستجد.



وأوضح فيلبري في تصريحات صحفية اليوم : "إذا لم يكن هناك مزيد من اللعب ، فإن هذا موضوع للنقاش بالتأكيد... ولكننا يجب أن ننتظر ونرى كيف سيتطور الوضع. إذا كان بالإمكان استكمال الموسم حتى نهايته ، بجماهير أو بدون جماهير ، سيكون الوضع أكثر سهولة مجددا".

Advertisements

ورغم تأجيل الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى الثاني من أبريل المقبل فقط ، لا يبدو استئناف المسابقة في هذا التوقيت أمرا مؤكدا تماما.

وما زالت الأندية تسدد إلى لاعبيها رواتبهم كاملة رغم الخسائر المهولة التي تتكبدها هذه الأندية خلال فترة التوقف سواء من خلال فقدان قدر هائل من المستحقات الخاصة بحقوق البث التلفزيوني أو عقود الرعاية.

وظهرت في الأيام القليلة الماضية بعض الدعوات بأن اللاعبين الذين يتقاضون رواتب عالية يجب عليهم الموافقة على تقليص هذه الرواتب.

وكان من بين أصحاب هذه الدعوات ماركوس سودير رئيس وزراء ولاية بافارياالألمانية حيث دعا محترفي كرة القدم الذين يحصلون على رواتب عالية للتفكير في التخلي عن هذه الرواتب.